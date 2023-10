Erjona Sulejmani, prospettiva letale: il bikini arranca e il lato A esplode

Erjona Sulejmani se la spassa alle Canarie mentre in Italia non si parla d’altro che di lei: la strategia dietro la sua foto supersexy.

Il suo nome è balzato per ben più di una volta agli onori della cronaca. Ed essendo lei un personaggio noto, è anche normale che sia così. Peccato solo che, negli ultimi giorni, si sia parlato di lei nell’ambito di una storia, non troppo piacevole, che sta tenendo banco tanto sui rotocalchi quanto sul web.

Lo scatenatissimo Fabrizio Corona, che nei giorni scorsi ha sollevato un vero e proprio polverone sul calcioscommesse in Italia, ha fatto, tra i tanti, anche il nome di Erjona Sulejmani. La showgirl albanese non c’entra niente, ovviamente, con questo intricatissimo giro di scommesse clandestine, ma sarebbe coinvolta, invece, in un altro intrigo amoroso. Un triangolo, per la precisione. Lei ha negato qualunque voce in merito sin dal primo istante, ma l’ex re dei paparazzi continua ad insistere.

Sarebbe lei, dice Corona, la donna che si sarebbe messa in mezzo ad Alessandro Basciano e a Sophie Codegoni. Quest’ultima, ex tronista di Uomini e donne e concorrente del Gf Vip, la scorsa settimana ha rivelato nel salotto di Silvia Toffanin di essere stata tradito dal suo – non più – promesso sposo. E sarebbe proprio l’ex moglie di Blerim Dzemaili, secondo quanto sostiene Fabrizio, la donna per cui Basciano avrebbe perso la testa.

Erjona Sulejmani, che fatica quel minuscolo bikini

Erjona e Alessandro si conoscevano già. Si erano frequentati qualche tempo fa, ma la loro relazione non andava troppo bene e, di conseguenza, la showgirl aveva deciso di chiudere i ponti.

Dal canto suo, in questo momento, sta aspettando che la tempesta passi e che si smetta di parlare di questa storia, che a suo dire sarebbe del tutto campata in aria. Al momento la Sulejmani si trova alle Canarie, più precisamente a Fuerteventura, e, forse anche per calamitare l’attenzione altrove, sta postando sui social network un bel po’ di scatti ad alta temperatura.

Come quello, scattato dall’alto verso il basso, in cui la si vede in bikini mentre cerca di tornare a bordo di una barca. Il reggiseno del suo costume è talmente striminzito che fa fatica a contenere il suo prosperoso décolleté e il risultato, di conseguenza, è assolutamente irresistibile. E meritava, in quanto tale, il pieno di like che ha poi fatto.