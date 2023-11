Affare Juventus in Serie A: scelta la pedina di scambio

Affare Juventus in Serie A: a gennaio i bianconeri pronti al colpo in mezzo al campo. Ecco la pedina di scambio richiesta

In mezzo al campo quasi sicuramente la Juventus un colpo lo piazzerà nel prossimo mese di gennaio. Serve come il pane un elemento a Massimiliano Allegri per cercare di raggiungere il primo obiettivo stagionale, che è quello di una qualificazione alla prossima Champions League. E chissà, magari anche tra un paio di mesi i piemontesi saranno lì, in alto.

In ogni caso gli obiettivi sembrano essere abbastanza chiari: De Paul da un lato e Samardzic dall’altro. Oggi nel merito di questa vicenda, entrando nel dettaglio di quelli che sono i rapporti con l’Udinese e la trattativa, appunto, con il club bianconero friulano, ha parlato durante la solita diretta Juventibus il giornalista Momblano. Ecco quello che ha detto.

Affare Juventus in Serie A, l’Udinese vuole Iling

“I contatti sono reali, sono stati reali. Le posizioni però non sono così vicine, il giocatore comunque scalpita. Anche se lui in questo momento andrebbe via anche se arrivassero altre chiamate. Sente la diffidenza della società e sente che il suo momento a Udine è finito. L’Udinese non ne fa solo una questione di valutazione, perché era 20 più un giocatore” ha esordito Momblano spiegando la situazione Samadrzic. E poi è entrato nel merito.

“La Juve ha provato a capire Nicolussi o altri. L’Udinese chiede Iling, loro il dito lo hanno puntato. Si sono fissati, vedono che il giocatore è poco utilizzato. Non so cosa pensi Iling della soluzione Udinese. Per un passaggio a titolo definitivo sarebbe un no grande come una casa. E la Juve non vuole così pazzamente Samardzic da dire tieni 30 milioni”. Insomma, trattativa sì, ma c’è molto da lavorare.