Vlahovic e il due di picche alla Juventus: erede in Premier League

Vlahovic e il due di picche alla Juventus, in estate lo stipendio del centravanti di Belgrado passerà da 7 a 12 milioni netti.

Dusan Vlahovic è Torino da quasi due anni. Era gennaio 2022 quando la Juventus decise di fare la voce grossa acquistando il centravanti che stava facendo ammattire le difese di mezza Serie A con la maglia della Fiorentina sulle spalle.

Un girone d’andata clamoroso da parte del giovane attaccante di Belgrado convinse l’allora presidente Andrea Agnelli a fare l’investimento più importante degli ultimi dieci anni dopo quello di Cristiano Ronaldo. Ottanta milioni di euro per soddisfare le richieste del presidente viola Commisso ed accaparrarsi un giocatore sul quale presto si sarebbe scatenata un’asta, con i ricchi club della Premier League pronti ad inserirsi. E con le inglesi di mezzo sarebbe stata davvero dura. Vlahovic è stato l’ultimo grande “sacrificio” della Juventus prima dell’epoca delle cosiddette “vacche magre”. Dopo il terremoto societario di un anno fa il club bianconero ha inaugurato una nuova epoca, improntata principalmente sulla sostenibilità. Un operazione del genere, oggi, sarebbe fantascienza.

Vlahovic e il due di picche alla Juventus, l’ex viola non vuole spalmare l’ingaggio: bianconeri su Beto

Eppure, se dovessimo tracciare un bilancio dei due anni di Vlahovic in bianconero, proprio alla vigilia della sfida con la sua vecchia squadra, questo non sarebbe positivo.

Il centravanti serbo è stato limitato dagli infortuni, compresa una fastidiosa pubalgia, ma da uno come lui ci si aspettava qualcosa in più. Si tratta di un giocatore straordinario, che la Juve alla fine si è rifiutata di cedere nell’ultima sessione di mercato (si è parlato a lungo di uno scambio con Lukaku). Tuttavia a Torino non ha mai segnato con la stessa frequenza con cui lo faceva a Firenze. E dal prossimo luglio, come ricorda questa mattina il Corriere dello Sport, il suo stipendio come da accordi al momento del trasferimento passerà da 7 milioni netti a 12. Un salasso per le casse bianconere. Il club sta pensando al rinnovo ma spalmando una parte dell’ingaggio: ipotesi che Vlahovic ha accolto con freddezza. Secondo il Corriere, in caso di cessione in estate, tra i possibili sostituti ci sarebbe anche l’ex Udinese Beto, dallo scorso agosto un giocatore dell’Everton.