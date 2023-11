La Juventus ha scelto il suo nuovo numero 10: gioca in Serie A

La Juventus ha scelto il suo nuovo numero 10, non solo Inter e Lazio: anche i bianconeri mostrano interesse per il giocatore.

Domenica i bianconeri di Massimiliano Allegri sono attesi da un altro test importante. Sono di scena a Firenze, città storicamente ostile alla Signora, che ad ogni sorteggio di calendario è abituata a cerchiare in rosso le due gare stagionali contro la Juventus.

Per i viola, inutile ribadirlo, questa partita è come un derby. Ed il fatto che ieri la proprietà abbia deciso di aprire le porte ai tifosi durante l’allenamento non stupisce. La tifoseria gigliata ha provato a caricare i giocatori a fine seduta, facendogli capire quanto essenziale sia, per loro, vincere la gara di domenica. La Juventus troverà dunque un avversario con il coltello tra i denti, “ferito” anche dalle due sconfitte beffarde contro Empoli e Lazio. Senza dimenticare che in campo probabilmente ci saranno i due grandi ex, Federico Chiesa e Dusan Vlahovic, cresciuti e svezzati nelle giovanili della Fiorentina e poi entrambi ceduti – a distanza di pochi anni – alla “grande nemica”.

La Juventus ha scelto il suo nuovo numero 10, emissari bianconeri a Monza per Colpani

Il tecnico bianconero sa bene quanto sia difficile giocare a Firenze ed è per questo che da un po’ di giorni sta rimuginando sulla formazione da mandare in campo.

I principali dubbi sono, come al solito, in mezzo, dove la coperta è diventata cortissima in seguito alle vicissitudini che hanno riguardato Paul Pogba e Nicolò Fagioli, rispettivamente sospeso per doping e squalificato per la vicenda scommesse. Per questo motivo Cristiano Giuntoli è già al lavoro per colmare queste lacune. I nomi che circolano ormai da settimane sono quelli di Samardzic, De Paul e Hojbjerg ma negli ultimi giorni c’è una nuova suggestione da non sottovalutare. Si tratta del centrocampista del Monza, Andrea Colpani, che sta facendo stropicciare gli occhi a tutti gli addetti ai lavori. Domenica il centrocampista brianzolo è andato di nuovo a segno contro l’Udinese. Secondo Calciomercato.it, su di lui ci sono Inter e Lazio ma presto potrebbe accodarsi anche la Juventus. Non è passata inosservata, infatti, la presenza di alcuni osservatori bianconeri nel match coi friulani.