Dalla Juventus all’Inter, Marotta ha fatto saltare il banco. Ecco la nuova idea dell’amministratore delegato dei nerazzurri

Scontro in Seria A, sul campo, come una volta. Scontro anche sul mercato. Perché è giusto così. Anche se ovviamente speriamo che la Juventus possa averla vinta sull’Inter. Di certo c’è una cosa: Giuntoli e Marotta sono pronti a “darsele” di santa ragione.

Se fino al momento vi abbiamo raccontato di diversi uomini che sono finiti nel mirino di entrambi i club, adesso è il momento secondo le informazioni riportate da todofichaje.net di aggiungerne un altro alla lista. Non che sia una novità, ma appare evidente che nel prossimo mese di gennaio i nerazzurri vogliono dare un ulteriore cambio in mezzo al campo a Simone Inzaghi. Non solo un ritorno di fiamma per Samardzic, ma anche un forte interesse verso Koopmeiners, centrocampista 24enne dell’Atalanta.

Dalla Juventus all’Inter, Koopmeiners interessa a Marotta

Si parla infatti, sempre secondo le fonti spagnoli, di un’offerta che i nerazzurri potrebbero presentare nelle prossime settimane per il centrocampista adesso in forza a Gasperini. Oggettivamente appare difficile che questa operazione possa andare in porto nel mese di gennaio, ma Marotta ci dovrebbe comunque provare. Vedremo.

In ogni caso Koopmeiners è stato anche accostato con una certa insistenza alla Juventus nel corso di questi mesi anche se Giuntoli, al momento, sembra andare dritto verso il centrocampista dell’Udinese ad un passo proprio dall’Inter la scorsa estate. Un affare saltato dopo che Samardzic aveva anche fatto le visite mediche.