Addio alla BoboTv: Cassano è una furia

Addio alla BoboTv, l’ex fantasista fa chiarezza sulla presunta separazione tra i quattro protagonisti della nota trasmissione Twitch.

Cos’è successo alla BoboTv? Nell’ultimo fine settimana se lo sono chiesti in tanti. Christian Vieri, l’ideatore della trasmissione che ormai da tre anni sta spopolando su Twitch, venerdì scorso si è presentato da solo in diretta, senza i suoi “compagni di viaggio” Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola.

“Da stasera ci sono solo io alla Bobo Tv – spiega – Ringrazio Lele, Antonio e Nicola per la loro presenza e collaborazione avuta fino ad oggi”, queste le parole sibilline dell’ex attaccante di Juventus e Inter, che non ha spiegato il motivo dell’assenza degli altri protagonisti del format “Calcio con la F”. “Ora andremo a creare nuovi programmi per tutti quelli che ci seguono da casa e faremo dei format nuovi nei quali vi renderò più partecipi ok?”. Insomma, tutto fa presagire ad una separazione o ad una rottura tra i quattro. A mettere un po’ di pepe c’ha pensato Fabrizio Corona. L’ex fotografo, ultimamente finito al centro della vicenda scommesse, dal suo sito Dillingernews ha spiegato che alla base di tutto ci sarebbero questioni legate ai soldi e al potere.

Addio alla BoboTv, Cassano: “I soldi non c’entrano niente”

Nella giornata di domenica Adani, tramite il suo profilo Instagram, ha pubblicato una stories corredata da alcuni espressioni criptiche, con addosso la felpa della BoboTv.

Ma a fare chiarezza ci ha pensato oggi Cassano, raggiunto da Valerio Staffelli di Striscia la Notizia per la consegna del Tapiro d’oro. “I soldi non c’entrano niente, quelli li ho per tutta la vita” – ha detto Cassano – La BoboTv è un progetto che abbiamo creato assieme con condivisione e amicizia. Quando la condivisione viene meno, allora ognuno va per la sua strada”. Dunque, una questione di potere? “Dovresti chiederlo a lui (Vieri, ndr). Nella mia vita le uniche persone che possono comandarmi sono mia moglie e i miei figli”.