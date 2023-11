Fiorentina-Juventus, incredibile ma vero: la moviola dei giornali

By

Fiorentina-Juventus, incredibile ma vero non ci sono stati chissà quali episodi durante il match. Ecco comunque la moviola dei giornali

La Juve ha vinto a Firenze e per una volta non ci sono polemiche arbitrali. Incredibile ma vero, tutto liscio o quasi. Ma niente che possa creare attenzioni sulla direzione del direttore di gara che comunque ha avuto vita facile. Partita accesa, sì, come è giusto, ma assai tranquilla sotto il profilo disciplinare.

Ma qualcosa comunque c’è stato, e andiamo a vedere adesso quelli che sono i momenti messi in evidenza dai quotidiani sportivi. Secondo il Corriere dello Sport ha rischiato Cambiaso per una trattenuta ai danni di Nico Gonzalez. Il centrocampista della Juventus lo lascia subito, e questo non sarebbe un contatto di gioco. Mancano comunque due gialli: uno a Locatelli e uno a Nico Gonzalez.

Fiorentina-Juventus, ecco la moviola della Gazzetta

Eccessivo il giallo a Gatti in questo caso – dice lo stesso il Corriere – pericolosa secondo il quotidiano rosa la trattenuta di Rugani su Nzola. Ma niente di così divisivo. Insomma, come detto tutto liscio. E quasi quasi i tifosi bianconeri non capiscono se davvero ieri sera ha giocato la squadra di Massimiliano Allegri.

Niente polemiche quindi, a differenza di quanto successo nel corso della scorsa settimana dopo Verona e niente polemiche come di solito succede quando gioca la Juventus. Diciamo che se i bianconeri avessero segnato un gol come quello del Napoli a Salerno che ha permesso alla squadra di Garcia di sbloccare il match, quasi sicuramente ci sarebbe stata una interrogazione parlamentare.