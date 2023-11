Rabiot tra la Juve e la Premier League: c’è già una decisione

Tra la Juve e la Premier League: il rinnovo di Rabiot tiene sulle spine Allegri. Ecco la situazione attorno alle prestazioni del francese

Tre partite da capitano, tre vittorie per uno a zero. Con la sofferenza giusta, con quella voglia di non lasciare mai nulla al caso. Da quando Adrien Rabiot, per via delle assenze, ha indossato quella fascia, Allegri vince di corto muso. Come se il francese proprio fosse la sua mano in mezzo al campo.

Non c’è dubbio che il rapporto tra il centrocampista e il tecnico sia diverso da tutti gli altri. E non c’è dubbio che, senza il livornese, il centrocampista della nazionale transalpina non avrebbe firmato per la Juve la scorsa estate rinnovando per un anno quel contratto in scadenza. Allegri ha sempre dato fiducia a Rabiot anche quando nessuno ci credeva: non che ci volesse la sfera di cristallo per capire quali sono le reali potenzialità di Adrien, ma in alcune occasioni non rendeva come tutti si aspettavano. Max lo ha difeso sempre, gli ha dato fiducia, e adesso si sta prendendo i frutti di quel lavoro svolto nel tempo.

Rabiot, ecco la situazione sul rinnovo

La Juve vuole rinnovare il contratto di Rabiot e ha già parlato a quanto pare con Veronique, la madre del giocatore. Adrien, c’è da dirlo, è sicuramente tentato dalla Premier League e dopo aver giocato con il Psg e con i bianconeri, forse una nuova esperienza in Inghilterra dopo averla toccata da vicino con lo United se la farebbe.

In ogni caso, spiega la Gazzetta dello Sport, il giocatore ancora una decisione non l’ha presa. O per meglio dire, una l’ha presa: ci sarà tempo per valutare con calma il tutto: non solo quella che Giuntoli ha messo o metterà sul piatto, ma soprattutto quelle che sicuramente arriveranno nei prossimi mesi. Ma con una qualificazione alla prossima Champions League Rabiot, forse, accetterebbe di rimanere dentro la Continassa. Che poi è quello che sperano tutti.