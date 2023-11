Miss mia cara miss, la soffiata fa il giro del web: “Leao alla Juve”

Per la Juventus è già arrivato il momento di iniziare a stringere per i colpi da mettere a segno a gennaio.

La società bianconera non starà certo a guardare nel corso di queste settimane. Con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli che è già sulle tracce di quei giocatori che dovranno rinforzare la rosa bianconera a breve termine.

Non ci sono dubbi infatti sul fatto che la Juventus ha la necessità di portare a Torino almeno un paio di volte nuovi nel corso della prossima sessione invernale di trasferimenti. In alcune zone del campo la coperta è corta e mister Allegri si aspetta l’arrivo di rinforzi che possano migliorare la qualità del suo organico. Finora la squadra bianconera ha raccolto molti diversi risultati positivi ed è in piena lotta per quello che è il suo obiettivo minimo stagionale. Vale a dire un piazzamento utile per la prossima Champions League. Ma i tifosi chiaramente sognano in grande.

Juventus, Miss Italia vorrebbe Leao in bianconero

Nel corso della storia del club tantissimi grandi campioni hanno indossato la maglia bianconera. La Juve ora sta puntando molto sulla linea verde, ma questo non esclude che possano anche essere acquistati altri grandi giocatori oltre a quelli che stanno crescendo “in casa”.

Francesca Bergesio, la nuova Miss Italia, ha ereditato in famiglia la passione per i colori bianconeri e ha voluto dare un consiglio alla dirigenza parlando a “La Stampa”. “Anche se è un calciatore del Milan mi piace molto Leao, per il modo di muoversi in campo e la capacità di saltare gli avversari. Sembra un ballerino. Suggerirei allo staff della Juventus di acquistarlo”. Fantacalcio, ovvio, ma è chiaro che anche se non sarà Leao un colpo di mercato dei torinesi la società non lesinerà gli sforzi per rendere la squadra sempre più forte.