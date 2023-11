Carolina Stramare, il sottogiacca sfida la fantasia: non serve il push-up

Carolina Stramare non teme la gravità nella maniera più assoluta: il suo décolleté fenomenale ha fatto strage di cuori.

È strano, se ci pensate. A certe visioni dovremmo esserci abituati, dal momento che è ormai da anni che propone sui social network degli scatti che mettono a durissima prova la resistenza dei follower. Eppure, per un motivo o per un altro, ogni volta che irrompe su Instagram con una nuova prospettiva, c’è comunque da perdere la testa.

Sarà che è bellissima, addirittura troppo bella per essere vera. Sarà che sa sempre come reinventarsi e come sfruttare al meglio i suoi outfit. Sta di fatto che è davvero impossibile resisterle e che è del tutto normale, stando così le cose, che ogni suo contenuto faccia esplodere il popolo dei social. È questa la forza di Carolina Stramare, ex reginetta di bellezza, oggi influencer e modella, che è più volte finita, peraltro, sotto la lente del gossip.

Nel tempo, essendo lei un personaggio molto in vista, le sono stati attribuiti i flirt più disparati. Si è parlato addirittura, ad un certo punto, di una frequentazione con il tennista romano Matteo Berrettini. Le voci in merito non sono mai state confermate dai diretti interessati, ma c’è chi ancora sostiene che qualcosa ci sia stato e che è un vero peccato che l’ex numero 1 d’Italia si sia lasciato sfuggire una donna così bella. Stesso discorso per il presunto flirt, anche quello mai supportato da prove concrete, con il calciatore Dusan Vlahovic.

Carolina Stramare, gravità non ti temo: lato A da urlo

Adesso non sembrerebbero esserci dubbi, invece, sul suo status sentimentale. L’ex Miss Italia sta ora con Pietro Pellegri, che facendo breccia nel cuore della splendida Carolina ha sicuramente segnato il suo gol più bello.

Sembra che il calciatore della Serie A e la Stramare facciano sul serio ed è per questo che l’attaccante del Torino è, al momento, uno degli uomini più “invidiati” d’Italia. C’è sempre qualcuno che lo tira in ballo, per ovvie ragioni, ogni volta che l’influencer irrompe sui social con un nuovo video o con un nuovo scatto.

L’ultimo da lei postato, poi, ha acceso gli animi in men che non si dica. La modella indossa un completo gessato e il sottogiacca non ha lasciato spazio all’immaginazione: è velato, velatissimo, così trasparente che si vede benissimo che sotto non indossa il reggiseno. Non che ne abbia bisogno, la splendida Carolina: anche senza push-up, il suo lato A sfida la gravità in maniera davvero invidiabile.