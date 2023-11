Agustina Gandolfo, estrema è dire poco: quella scollatura è illegale

Agustina Gandolfo coglie di sorpresa i follower con un body che accende i riflettori sul suo corpo perfetto: mai visto niente del genere.

Il freddo non lo teme di certo. I riflettori, neppure. Non se ne andrebbe in giro conciata come la più sexy delle It girl, altrimenti, se così fosse. E invece, ostinata e caparbia com’è, Agustina Gandolfo continua a farlo. Le piace tanto stupire il prossimo che guai a chiederle di rinunciare ai suoi abiti sensualissimi e a quei dettagli audaci che tanto le piacciono.

Trova sempre un modo nuovo, peraltro, per far sognare i follower, la splendida e famosissima moglie di Lautaro Martinez. Credevamo avesse dato il meglio di sé in occasione del galà che ha fatto da cornice alla consegna del Pallone d’oro, ma a quanto pare ci sbagliavamo. Quell’abito color verde bottiglia, impreziosito da innumerevoli trasparenze in ogni dove, era sì disinibito e piccante, ma non potevamo immaginare che la bella Agustina potesse fare addirittura di più. Che potesse spingersi ancor più in là.

Ecco perché le foto che ha affidato ai social network nelle scorse ore ci hanno colti di sorpresa. Non è la prima volta che la vediamo in una veste tanto sexy e bollente, ma una scollatura del genere non s’era davvero mai vista. Una scollatura da bollino rosso, aggiungeremmo per dovizia di particolari, essendo veramente esagerata.

Agustina Gandolfo senza freni: una scollatura così è da bollino rosso

La Gandolfo, il cui fisico statuario non ha certo bisogno di presentazioni, ha optato per i suoi ultimi scatti per un outfit piuttosto malizioso e provocante. Seguendo le tendenze del momento, ha sfoggiato un pantalone attillato, degli stivali con un plateau vertiginoso e un body che non esiteremmo a definire sfacciato.

Sfacciato, sì, perché è talmente scollato da offrire una prospettiva piuttosto particolare sul suo bel décolleté. Il lato A della famosissima wag è praticamente lì, in bella mostra, sotto gli occhi di tutti, grazie ad un capo che la lascia scoperta più o meno fino all’altezza dell’ombelico.

Un body molto seducente, dunque, così come seducente è lo sguardo della dolce metà di Lautaro Martinez. Che sapeva bene, al momento di postare il famigerato scatto, quanti cuori avrebbe infranto.