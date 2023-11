Juventus, sorpresa di Allegri: gioca Nicolussi Caviglia

Mancano poche ore al fischio d’inizio di Juventus-Inter e c’è tanta attesa tra i tifosi per questo delicatissimo scontro.

In serata si gioca questa sfida che va oltre i tre punti che ci sono in palio. E’ chiaro che sia i bianconeri che i nerazzurri vorranno vincere, ma al di là della classifica c’è in palio una grande soddisfazione da regalare ai propri supporters.

Si riprende dopo la sosta con una Juventus che finora ha fatto senz’altro molto bene e lo testimonia il fatto che è proprio alle spalle dell’Inter. Che è la grande favorita per la conquista dello scudetto. Allegri per questa partita ha dovuto guardare nei giorni scorsi in infermeria, che per sua fortuna si è svuotata quasi del tutto. Anche se chiaramente i calciatori appena recuperati non sono al top della condizione.

Juventus, Nicolussi Caviglia gioca dall’inizio?

Ci sono le ultime indiscrezioni sulla formazione della Juventus che sembrano ribaltare totalmente quanto si diceva all’inizio della mattinata. Quando nell’undici titolare è stato indicato Locatelli come faro del centrocampo. Il mediano è tornato a disposizione ed è stato inserito nell’elenco dei convocati.

Probabile formazione vs Inter // Probable lineup vs Inter: Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Nicolussi Caviglia, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa 🏃🏻⚪️⚫️ @Goalitalia @Goal — Romeo Agresti (@romeoagresti) November 26, 2023

Romeo Agresti su Twitter ha però rivelato come la scelta di Allegri in regia potrebbe regalare su Nicolussi Caviglia, finora utilizzato con il contagocce. Sia Locatelli che Miretti non sono al meglio, per cui questa potrebbe essere una scelta sicuramente coraggiosa da parte dell’allenatore in un confronto così delicato.