Calciomercato Juventus, nuovo metronomo per Allegri: scambio in Serie A

Calciomercato Juventus, nuovo metronomo per il tecnico bianconero che potrebbe arrivare dalla Serie A. C’è l’ipotesi dello scambio

Un nuovo centrocampista per Allegri. Sicuramente un poco più esperto di quelli che al momento il tecnico ha in rosa. O per meglio dire, dei giovani che Max si trova ad allenare settimana dopo settimana.

Serve, alla Juventus, un metronomo in mezzo al campo e l’obiettivo come sappiamo, almeno per il prossimo anno, porta il nome di Thuram (anche se c’è l’inserimento del Psg). Mentre a gennaio, secondo quanto riportato da Tvplay.it, la dirigenza bianconera potrebbe pescare in Serie A, da una società con la quale molti affari sono stati fatti nel corso degli ultimi anni. Il Sassuolo.

Calciomercato Juventus, scambio per Boloca

Nei radar di Giuntoli ci è finito Boloca, 25 anni tra poco meno di un mese, che ha iniziato alla grande con Dionisi in questa stagione. La Juve potrebbe mettere sul piatto – si legge – uno scambio con Nicolussi Caviglia, che proprio ieri nella gara contro l’Inter ha esordito dal primo minuto con la maglia bianconera addosso. Se ne parlerà sicuramente e magari l’occasione potrebbe essere propizia per parlare, anche, di Berardi, un altro elemento accostato alla Juventus nel corso dell’estate scarsa.

E magari anche in questo caso potrebbe esserci una mezza idea di scambio. Con chi? Con Iling, che potrebbe essere una pedina ben accetta dai neroverdi al posto di Mimmo. Che continua a segnare in campionato e che magari aspetta la chiamata dei bianconeri. Vedremo.