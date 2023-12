L’annuncio UFFICIALE prima di Monza-Juventus: c’entra ancora Allegri

L’annuncio prima di Monza-Juventus arriva proprio dallo storico dirigente. E anche in questo caso di mezzo ci finisce Max Allegri Vigilia di campionato per la Juventus, che domani sera a Monza cercherà di andare in testa alla classifica almeno per un paio di notti, visto che l’Inter di Inzaghi sarà impegnata domenica sera al Maradona di Napoli. Un match che sicuramente potrebbe mettere in difficoltà i nerazzurri. Quella che stiamo passando è una settimana particolare per la Juventus, visto che si è molto parlato di un addio di Allegri alla fine di questa stagione con Antonio Conte che sarebbe pronto a tornare alla Continassa dopo un decennio da quell’addio che ancora fa rumore. Ma un consiglio alla Juventus lo dà uno dei più esperti dirigenti italiani, sicuramente uno che durante la sua carriera ha vinto quasi tutti. Adriano Galliani, ad del Monza, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport spiegando questo. Le parole di Galliani “Fossi la Juve me lo terrei stretto. La gente non si ricorda che la Juve era arrivata in zona Champions nella stagione scorsa. Poi ci sono state le penalizzazioni, ma per me il campo è sovrano. Allegri non è peggiorato, è uno che sa far giocare la squadra in base alla rosa che ha. Quando il Milan aveva giocatori di altissimo livello, giocava un bel calcio”. Insomma, una presa di posizione abbastanza netta di Galliani che con Allegri in panchina ha vinto uno scudetto quando era ancora al Milan. Speriamo che domani sera, nonostante queste parole, Max gli possa dare un dispiacere.