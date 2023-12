Firma da 35 milioni di euro: vuole solo la Juve, Allegri accontentato

La Juve lo vuole, lui vuole la Juve. Chissà che la finestra di mercato di gennaio non sia il terreno d’incontro tra due precise volontà.

Una volontà che potrebbe incrociarne un’altra. Il mercato, sia estivo che invernale, vive di questi incontri. Di questi desiderata.

Alla Juventus non manca certo la volontà di calarsi nel mercato da protagonista ma purtroppo, per la società bianconera, quel che manca sono i denari per tradurre i sogni in realtà. Ed allora occorre ingegnarsi per trovare formule che non penalizzino troppo chi vende ma agevolino un po’ il compito a chi deve acquistare.

Non si sa ancora con precisione cosa farà la Juventus nella finestra di mercato di gennaio. Non si conosce, ovviamente, la somma che potrebbe essere investita. L’unica cosa quasi certa è che se un acquisto verrà fatto dalla società bianconera il settore del campo direttamente interessato sarà il centrocampo.

Su chi sarà poi il prescelto il discorso si fa più complicato. Giuntoli ha già cancellato un nome ed è quello del centrocampista danese del Tottenham, Hojbjerg. Il nuovo, grave infortunio che ha colpito il suo compagno di squadra e di reparto, l’ex bianconero Rodrigo Bentancur, gli sbarra tutte le uscite possibili per gennaio.

Ma se la Premier League chiude una porta può anche aprire un portone…

La Juve lo vuole, lui vuole la Juve

Il centrocampista tanto desiderato da Massimiliano Allegri può però sempre venire dal campionato più bello del mondo.

L’Arsenal sembra infatti aver deciso di chiudere con Thomas Partey. Il trentenne centrocampista ghanese sembra essere giunto ai titoli di coda della sua lunga, e felice, storia con i Gunners di Londra. A riferircelo è okfichajes.com. Il momento che il centrocampista ghanese sta attraversando non è certo il migliore e ogni giorno aumentano le possibilità di un suo addio all’Arsenal. Forse già a gennaio.

Nonostante le difficoltà del giocatore sono diverse le società che già hanno bussato alla porta del club londinese. Tra queste, e in prima fila, vi è senza dubbio la Juventus. Il giocatore ha esperienza e personalità, esattamente ciò di cui ha più bisogno la formazione bianconera per il suo centrocampo. Thomas Partey ha il contratto in scadenza nel 2025, ma il costo del suo cartellino rimane sempre alto.

L’Arsenal, infatti, chiede non meno di 35 milioni di euro per la sua cessione. La Juve potrebbe rappresentare, per Thomas Partey, l’occasione ideale per rilanciarsi alla grande. Thomas Partey potrebbe rappresentare, per la Juventus, l’occasione ideale per rilanciarsi. In questa decisiva stagione.