Penalizzazione storica e incubo retrocessione: svolta UFFICIALE

Penalizzazione storica e annuncio ufficiale. L’incubo retrocessione c’è ed è evidente. Ecco la presa di posizione del club coinvolto

La penalizzazione è storica perché fa scuola. E nei prossimi mesi potrebbero essere coinvolti anche altri club del massimo campionato inglese. Che dopo aver tolto 10 punti all’Everton adesso è pronto a sistemare le cose anche con le altre società che hanno violato alcune regole del fair play finanziario.

Nella squadra di Liverpool i problemi sono enormi. E il clima ovviamente è quello di una società che deve lottare adesso per non retrocedere. La penalizzazione inflitta, infatti, ha relegato la squadra all’ultimo posto in classifica insieme al Burnley – sono quattro i punti adesso – e con la quota salvezza che per ora è distante cinque punti. Non è una montagna da scalare, ovvio, per una squadra che ha in rosa elementi di sicuro valore. Ma il problema è soprattutto sotto l’aspetto mentale: il contraccolpo potrebbe essere davvero pesante da digerire.

Penalizzazione storica, l’Everton ha annunciato ricorso

Intanto attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, la squadra di Premier League ha annunciato che nei prossimi giorni farà ricorso alla decisione della Lega. Adesso la procedura vuole che venga nominata una commissione d’appello per esaminare il caso. E poi si capirà quale sarà la reale sorte dei blu di Liverpool.

Una situazione che purtroppo i tifosi della Juventus conoscono bene, visto che lo scorso anno si sono ritrovati a dover lottare anche fuori dal campo con una penalizzazione che, addirittura, quando è stata definitiva, è arrivata a pochi minuti dall’inizio del match contro l’Empoli poi perso in campo.