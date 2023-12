Pacchetto 2 x 1, bomba Juventus: l’acquisto Scudetto è nerazzurro

Giuntoli sfrutta il pacchetto 2×1 e studia il piano per il super colpo estivo: acquisto nerazzurro che anticipa la mossa dell’Inter

La Juventus prepara una mossa di mercato elaborata in vista di giugno ed è pronta al super colpo a centrocampo.

Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, la Juventus avrebbe un piano per stravolgere il mercato estivo. I bianconeri, infatti, starebbero pensando di tentare un assalto concreto a Teun Koopmeiners, perno del centrocampo dell’Atalanta. Si tratta di un potenziale colpo che la Juventus vorrebbe programmare per giugno. Non sembrano esserci i margini per un trasferimento dell’olandese a gennaio, alla luce anche del suo rendimento attuale: 3 gol e 3 assist in 13 presenze di campionato. Un bottino importante per l’ex AZ che sta diventando sempre più un tuttocampista. Bravo in fase di interdizione, abile nell’impostazione e soprattutto nel proporsi in zona offensiva.

L’Atalanta non sta neanche prendendo in considerazione una sua cessione, almeno a gennaio. In estate la Juventus potrebbe ricavare un buon bottino dall’eventuale cessione di uno dei suoi gioielli, Matias Soulé. Non è un’operazione che il club farebbe a cuor leggero ma sarebbe il prezzo da pagare per ottenere quella cifra necessaria a prelevare Koopmeiners dalla Dea.

Juventus, assalto a Koopmeiners: la Juventus sacrifica due giovani

La Juventus potrebbe sacrificare anche un altro giovane oltre a Soulé, così da avere un potere economico superiore per battere anche la concorrenza dell’Inter.

Il principale indiziato è Samuel Iling-Junior, decisamente indietro nelle gerarchie di Allegri rispetto ad altri giovani come Miretti, Huijsen, Yildiz. Resta il fatto che Giuntoli, in primis, dovrà cercare di convincere l’Atalanta a sacrificare il suo centrocampista.Il club bergamasco ogni anno effettua almeno una cessione illustre, incassando cifre molto considerevoli. L’ultima è quella di Rasmus Hojlund che ha portato nelle casse della Dea 80 milioni di euro.

Quella bergamasca è bottega cara e per la Juventus toccherà trattare a lungo per arrivare a una cifra accessibile per le proprie casse. La concorrenza dell’Inter potrebbe complicare i piani della Vecchia Signora che, però, sacrificando due giovani come Soulé e Iling-Junior potrebbe avere la disponibilità economica necessaria. Koopmeiners ha un contratto fino al 2025 con l’Atalanta che sicuramente non farà sconti. Ad oggi il suo valore di mercato è di circa 45-50 milioni di euro.