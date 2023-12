Guardiola silura la Juventus: arte al potere, salta tutto

Anche City e Arsenal si inseriscono concretamente nella corsa al figlio d’arte: Juventus tagliata fuori

Il calciomercato invernale si sta già infiammando, quando manca meno di un mese all’apertura della finestra di gennaio.

La Juventus si candida ad essere una delle protagoniste del mercato invernale, almeno tra i club italiani. Il secondo posto ottenuto sarà difficile da mantenere, soprattutto per la pressione di Napoli e Milan. Altrettanto complesso sarà tenere il passo dell’Inter di Simone Inzaghi e Allegri sa bene che gli interventi sul mercato potrebbero fare la differenza per avere una rosa più ampia e attrezzata. Giuntoli e Manna stanno lavorando gomito a gomito per cercare di sfruttare le soluzioni. Il centrocampo è il reparto maggiormente attenzionato, con diversi nomi in ballo.

Juventus ko: anche City e Arsenal in corsa per Khephren Thuram

Uno dei nomi più chiacchierati in chiave mercato è quello di Khephren Thuram, fratello del centravanti nerazzurro Marcus e figlio d’arte.

I giganti della Premier League lo hanno puntato e sono pronti a contenderselo già a gennaio. Il Liverpool lo monitora già da tempo e lo aveva valutato in estate come possibile sostituto di Henderson e Fabinho. Alla fine i Reds hanno optato per profili diversi come Szobozslai, Mac Allister, Endo e Gravenberch, ma Klopp vorrebbe ancora accoglierlo per inserirlo nel proprio scacchiere. Come sottolineato dal giornalista Ekrem Konur, anche Arsenal e Manchester City starebbero provando a strappare al Nizza il gioiello classe 2001.

💣💥Juventus, Arsenal, Liverpool and Manchester City continue to be interested in OGC Nice’s 22-year-old French midfielder Khéphren Thuram. 🇫🇷 🔴⚫#OGCN pic.twitter.com/EJ1qSPCj7N — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) December 6, 2023

La Juventus fa parte della lunga lista di pretendenti ma è evidente che, alla luce delle problematiche economiche, non potrà competere a quella che si prospetta come una vera e propria asta. Di fatto Khephren si è preso la scena come uno dei giovani più interessanti del panorama internazionale. Tra i francesi fa parte di quella cerchia di talenti della nuova generazione che comprende anche giocatori già molto affermati come Camavinga, Tchouameni, ma anche astri nascenti come Zaire-Emery, Habib Diarra. Il Nizza ha ancora potere sul futuro del giocatore, visto il contratto che lo lega al club francese fino al 2025. Ad oggi la sua valutazione è di circa 40 milioni di euro. Vedremo chi tra Liverpool, City, Arsenal e Juventus farà per primo la sua mossa.