Inter tradita: la Juventus completa il tris per il bomber

Nell’attuale classifica della Serie A c’è un’intrusa ai piani alti. Nel senso che negli ultimi anni sono state rare – molto rare – le sue sortite nelle zone che contano della graduatoria. Restarci non sarà semplice ma sognare l’Europa adesso è possibile per il Bologna, la grande sorpresa di questo girone d’andata.

I felsinei, reduci da stagioni sostanzialmente anonime, hanno voltato pagina da quando a dirigere le operazioni di mercato c’è un direttore sportivo esperto e di valore come Giovanni Sartori. Uno che aveva già fatto benissimo nelle esperienze con Chievo e Atalanta. Il modello a cui ispirarsi è proprio quello della Dea, passata in poco tempo da essere una squadra il cui unico obiettivo era quello della salvezza a presenza (quasi) fissa nelle competizioni europee. Negli ultimi anni il Bologna ha azzeccato diversi acquisti ma il valore aggiunto è l’allenatore: la svolta c’è stata già lo scorso anno quando il club emiliano ha deciso di dare una chance a Thiago Motta, che si era già messo in mostra a La Spezia.

Fatto sta che dopo quindici giornate il Bologna è in piena zona Champions League, quinto in classifica ma con gli stessi punti della Roma quarta.

Tra i principali protagonisti di questo percorso strepitoso c’è Joshua Zirkzee, attaccante di 22 anni che in questa stagione è definitivamente esploso. Cresciuto nelle giovanili del Bayern Monaco, l’olandese arrivò in Italia in prestito al Parma, nell’ultimo anno in massima serie della società ducale, ma giocò solamente poche partite. Poi l’avventura all’Anderlecht in Belgio ed infine Bologna, dove si sta consacrando. Domenica scorsa Zirkzee ha messo a segno una doppietta, regalando i tre punti ai rossoblù nella sfida con la Salernitana. Sulle sue tracce ci sarebbe l’Inter, anche se come riferisce l’esperto di calciomercato internazionale Ekrem Konur, presto potrebbero accodarsi anche Milan e Juventus.