Infortunio Dybala, UFFICIALE: la diagnosi in vista di Juve-Roma

Fugati anche gli ultimi dubbi: l’entità dell’infortunio accorso a Paulo Dybala. Ecco quanto tempo starà fuori.

Dopo aver sconfitto il Napoli all’Allianz Stadium, la rincorsa della Juventus all’Inter prosegue. Venerdì sera i bianconeri se la vedranno con il Genoa al Ferraris, in un appuntamento dal peso specifico non indifferente.

Il tour de force in campionato degli uomini di Allegri si chiuderà il trenta dicembre, con l’impegno casalingo contro la Roma. A tal proposito, impossibile non porre l’accento sulle condizioni di Paulo Dybala. L’attaccante argentino, costretto ad uscire a ridosso del ventesimo minuti di gioco della sfida contro la Fiorentina, è stato sottoposto ad esami strumentali più approfonditi. I test hanno confermato una lesione al flessore della coscia sinistra. Ragion per cui l’argentino dovrà stare fermo ai box per circa tre settimane. Il suo impiego contro la Juventus è dunque a forte rischio. Non è affatto da escludere un forfait di Dybala, le cui condizioni saranno valutate in maniera approfondita nel corso dei prossimi giorni.