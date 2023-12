Giuntoli ha fatto centro: 60 milioni e nuovo poker Juventus

Giuntoli cala il colpo a sorpresa: ecco cosa potrebbe succedere nelle prossime mosse di mercato bianconere: i dettagli.

La Juventus, in vista del cruciale incontro con la Roma all’Allianz Stadium, trova la sua occasione d’oro per avvicinarsi alla vetta della Serie A, grazie alla frenata dell’Inter contro il Genoa. Con l’opportunità di ridurre il distacco a soli due punti, Massimiliano Allegri e la sua squadra cercano di consolidare il loro obiettivo di conquistare lo scudetto nel 2023.

Il tecnico livornese desidera chiudere il 2023 in bellezza, e per farlo, sembra pronto a rilanciare Vlahovic dal primo minuto, mettendolo di fronte al possente Lukaku. La ‘Vecchia Signora’ aveva precedentemente mirato Lukaku nella scorsa estate, prima della conferma del serbo. Tuttavia, nonostante l’attenzione rivolta alla sfida in campo, la dirigenza juventina non perde di vista il mercato, dove il principale obiettivo rimane l’acquisizione di un centrocampista di qualità. Tra gli obiettivi più caldi spiccano i nomi di Phillips e Hojbjerg, e nei prossimi giorni, si attendono sviluppi significativi, compreso un possibile colpo dal Regno Unito da parte di Giuntoli.

Colpo a centrocampo come priorità: la Juventus ha scelto

Con il sogno di De Paul ormai sfumato, essendo bloccato all’Atletico Madrid da Diego Simeone, l’attenzione di Allegri si concentra su Koopmeiners. Il centrocampista olandese, attualmente in forza all’Atalanta, è diventato una certezza nel calcio italiano, mantenendo prestazioni di alto livello anche nella stagione in corso.

Per Allegri, Koopmeiners rappresenterebbe il tassello ideale per dare un cambio di passo decisivo alla Juventus. Tuttavia, l’operazione si prospetta complessa già all’inizio del 2024, a causa della valutazione del gioiello olandese, fissata intorno ai 60 milioni di euro. La Juventus, tuttavia, mantiene la speranza di finanziare l’acquisto attraverso cessioni strategiche, con nomi come Soulé, Miretti e soprattutto Iling-Junior, che potrebbero garantire i fondi necessari per un’offensiva finalizzata all’acquisizione di Koopmeiners.