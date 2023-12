Juventus, il Bologna lo blinda fino a giugno: garanzia per Thiago Motta

Thiago Motta sorride, il Bologna blinda uno dei suoi big fino a giugno: assalto rimandato per la Juventus

Il conto alla rovescia per il nuovo anno è già cominciato, così come il calciomercato invernale che potrebbe vedere la Juventus protagonista.

La priorità del club bianconero resta il rinforzo a centrocampo e in questo senso sono diversi i profili che stanno stuzzicando Giuntoli e Manna. Oltre ai già citati Kalvin Phillips, Pierre-Emile Hojbjerg, Thomas Partey, Jorginho, anche in Serie A potrebbero presentarsi delle occasioni ghiotte per la Juventus. Generalmente, però, i club non lasciano andare i propri pezzi migliori a stagione in corso. Per questo la dirigenza bianconera potrebbe studiare delle strategie già in ottica giugno. In questa prima parte di Serie A sono diversi i giocatori ad essersi messi in mostra e certamente una delle squadre che più sta valorizzando i propri talenti è il Bologna di Thiago Motta.

Juventus, il Bologna blinda Ferguson fino a giugno

Il Bologna è la vera rivelazione della Serie A 2023/24, sia per risultati che per idee e gioco espresso sul campo.

Sicuramente la punta di diamante è Joshua Zirkzee che sta prendendo per mano il Bologna a suon di gol e giocate. Spiccano anche Ndoye, Karlsson, Beukema, Calafiori. Anche Lewis Ferguson è uno degli uomini copertina del club emiliano. Il centrocampista scozzese classe ’99 sta attirando l’attenzione di molti club di Serie A ma difficilmente il Bologna lo lascerà andare, almeno a gennaio. Come riportato da Sportmediaset, lo stesso Thiago Motta avrebbe ricevuto la conferma da parte della dirigenza rossoblù della volontà di blindare Ferguson, quantomeno fino a giugno. Naturalmente a giugno lo scenario potrebbe cambiare e in quel caso anche la Juventus potrebbe avere una chance di prelevarlo. Inevitabilmente il Bologna sarà obbligato a valutare le offerte che si presenteranno a fine stagione.