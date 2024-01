Formazioni ufficiali Salernitana-Juventus: Yildiz con Vlahovic, conferma in regia

Formazioni ufficiali Salernitana-Juventus, ecco le scelte di Massimiliano Allegri per la sfida dell’Arechi che deve riportare i bianconeri a -2 dall’Inter

Una gara importante, una di quelle che può indirizzare la stagione. Perché vincere a Salerno significherebbe, intanto, visti i risultati che sono arrivati in queste ore, allungare sul quarto posto in classifica. Ma non solo, significherebbe, dopo le polemiche di ieri, ritornare a meno due dall’Inter. E rimanere lì, agganciati alla banda di Simone Inzaghi che vince e non si sa nemmeno come, in alcune occasioni, riesca a fare.

Senza Chiesa – problema nella rifinitura di ieri – Allegri anche in attacco ha poche scelte. Il ballottaggio era tra Milik e Yildiz, con il turco che è sempre stato in vantaggio.

Formazioni ufficiali Salernitana-Juventus, le scelte di Allegri

E alla fine il ballottaggio lo ha vinto. Al fianco di Vlahovic, in attacco, gioca appunto il turco. E c’è anche la riconferma di Nicolussi Caviglia in mezzo al campo.

In porta Szczesny, dietro Gatti, Bremer e capitan Danilo. A destra Allegri opta per Weah, dall’altro lato invece gioca Kostic. Ai lati di Nicolussi spazio a McKennie e Rabiot. Davanti come detto la coppia giovanissima formata da Yilidz e da Dusan.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Nicolussi Caviglia, Rabiot, Kostic: Yildiz, Vlahovic.