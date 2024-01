Proposta granata, chiusura Juventus: risposta definitiva

In questo mese di gennaio le vicende di calciomercato assumono sempre maggiore importanza in casa Juventus.

I tifosi si attendono che al più presto arrivino dei rinforzi per migliorare la qualità dell’organico allenato da Massimiliano Allegri. Che vuole essere un assoluto protagonista di questo 2024 con la speranza di riuscire a portare a casa un trofeo, oltre la qualificazione alla prossima Champions League.

La Juventus ha iniziato come meglio non poteva questo nuovo anno solare riuscendo a battere la Salernitana prima in Coppa Italia e poi in campionato. Giovedì si torna in campo per affrontare il Frosinone ma nel frattempo l’attenzione è rivolta anche ad un calciomercato che di fatto non dorme mai. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è chiamato a portare molti nuovi alla corte dell’allenatore. Ma nello stesso tempo deve anche pensare ad eventuali uscite e a rinnovare il contratto di quei giocatori che si stanno avvicinando alla scadenza del loro accordo.

Juventus, no alla Salernitana per Nicolussi Caviglia

I bianconeri finora hanno operato in uscita, cedendo in prestito il difensore Huijsen alla Roma. Per il baby centrale un debutto molto positivo con i giallorossi. Non è da escludere che anche altri giovani della rosa di Allegri possano essere ceduti altrove per accumulare esperienza.

Nuovo tentativo in prestito della #Salernitana per #NicolussiCaviglia: no della #Juve // Juve have rejected Salernitana’s loan proposal for Nicolussi Caviglia 4️⃣1️⃣⚪️⚫️@GoalItalia — Romeo Agresti (@romeoagresti) January 9, 2024

Uno dei calciatori più richiesti è il centrocampista Hans Nicolussi Caviglia, che si è sempre fatto trovare pronto nelle (poche) occasioni in cui Allegri lo ha schierato. Il giornalista Romeo Agresti ha rivelato che la Salernitana ha fatto una richiesta per avere in prestito il calciatore. Ricevendo in cambio un secco no da parte di una Juventus che del resto, almeno per il momento, ha pochi uomini a disposizione in mezzo al campo.