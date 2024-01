Juventus allo scoperto: offerta al ribasso per il rinnovo di Allegri, le cifre

Siamo nella seconda metà del mese di gennaio e il calciomercato sta diventando sempre più importante per la tifoseria della Juventus.

Dopo aver battuto il Sassuolo la formazione allenata da Massimiliano Allegri adesso sta già guardando al prossimo impegno di campionato contro il Lecce. Un’altra sfida da non sottovalutare nella quale bisognerà andare a caccia dei tre punti, con i quali si potrebbe sorpassare momentaneamente l’Inter al comando della graduatoria.

Siamo dunque in una fase molto importante della stagione e la Juventus sa benissimo di non potersi permettere dei passi falsi se vuole continuare a coltivare il sogno dello scudetto. Un sogno per il quale l’allenatore Massimiliano Allegri ha la necessità di accogliere nella sua rosa dei volti nuovi. Soltanto con maggiori alternative a disposizione in tutti i reparti si potrà cercare di colmare il gap attualmente esistente con l’organico dell’Inter, che resta la grande favorita per la conquista del tricolore.

Juventus, l’idea è di aprire un nuovo ciclo vincente

Il bilancio dei bianconeri sarà fatto ovviamente a fine stagione. Ma mentre prima c’erano tante critiche per l’allenatore Allegri, adesso i rumors su di lui e su un possibile avvicendamento in panchina sembrano essersi placate. Tanto più che bisogna ricordare il fatto che il tecnico ha un contratto fino a giugno 2025.

Il suo lavoro alla Juventus, ha spiegato il giornalista Mirko Nicolino, potrebbe continuare, per un ciclo alla “Ferguson”. Il club infatti sarebbe pronto a fare una proposta di rinnovo al ribasso, mettendo sul piatto 3 milioni di euro a stagione che al massimo potrebbero diventare quattro con dei bonus. Questo ad ogni modo confermerebbe l’intenzione della Juve di aprire un nuovo ciclo vincente sotto la guida del livornese. Che dovrà eventualmente decidere se sposare ancora la causa bianconera per condure la squadra verso nuovi traguardi.