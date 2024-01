Juventus, UFFICIALE: la mossa che fa svoltare anche Elkann

Juventus, ufficiale: la mossa sul mercato borsistico che potrebbe far svoltare Elkann. Ecco la nota del club piemontese

La Exor vuole prendere in mano la Juventus. E per farlo ha bisogno di avere un maggior numero di quote possibili. Ecco perché la società bianconera si starebbe muovendo sul mercato azionario. Prendendo un’altra decisione che, chi capisce di queste cose, sottolinea possa essere importante.

“La Juventus annuncia che, in esecuzione della deliberazione assunta dall’Assemblea degli Azionisti, in sede straordinaria, in data 23 novembre 2023, si procederà, in data 22 gennaio 2024, al raggruppamento delle n. 2.527.478.770 azioni ordinarie Juventus esistenti

(codice ISIN azioni ordinarie IT0000336518 e codice ISIN azioni ordinarie con voto maggiorato IT0005455974; cedola n. 9), in n. 252.747.877 azioni ordinarie Juventus di nuova emissione (codice ISIN azioni ordinarie IT0005572778 e codice ISIN azioni ordinarie con voto maggiorato IT0005572786; cedola n. 1). Le nuove azioni avranno le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie emesse, nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria ogni n. 10 azioni ordinarie esistenti, nell’ambito dell’operazione di raggruppamento azionario. Ad esito del Raggruppamento il capitale sociale nominale rimarrà invariato e quindi pari a 50.000 euro. Domani, 19 gennaio 2024, sarà dunque l’ultimo giorno di negoziazione del titolo Juventus ante Raggruppamento”.

Da questa operazione, si legge in articoli del passato, dipende la possibilità appunto degli Elkann di avere ancora più potere azionario dentro al club piemontese.