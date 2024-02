Estrazione Superenalotto 10 febbraio 2024: ecco tutte le vincite e le quote

Estrazione Superenalotto 10 febbraio 2024, verifica le vincite: ecco i risultati e i numeri estratti nell’ambito del concorso n. 23.

Pronti per la quarta ed ultima estrazione della settimana? Se la risposta è no, avete ancora qualche minuto di tempo per rimediare. In caso contrario, peccato: vorrà dire che state formalmente rinunciando alla possibilità di intascare una parte, o chissà, tutta, del golosissimo jackpot messo in palio dal Superenalotto.

L’appuntamento, che si tiene a 24 ore appena di distanza dall’estrazione straordinaria del venerdì, è come al solito alle 20. Una volta estratti i numeri del Lotto, toccherà a quelli del gioco più amato dagli italiani. In quel momento i giocatori del Bel Paese scopriranno se l’estrazione n. 23 del Superenalotto abbia cambiato loro la vita o meno.

Estrazione Superenalotto 10 febbraio 2024, tutte le vincite e le quote del concorso n. 23

Qui sotto, ad estrazione Superenalotto avvenuta, troverai un riepilogo di tutte le vincite della serata, corredato dalle quote che i giocatori baciati dalla fortuna porteranno a casa grazie ai numeri centrati.

Punti 6: Numero vincite , Quote

Punti 5+: Numero vincite , Quote

Punti 5: Numero vincite , Quote

Punti 4: Numero vincite , Quote

Punti 3: Numero vincite , Quote

Punti 2: Numero vincite , Quote

SUPERSTAR

Punti 6SB: Numero vincite , Quote

Punti 5+SB: Numero vincite , Quote

Punti 5SS: Numero vincite , Quote

Punti 4SS: Numero vincite , Quote

Punti 3SS: Numero vincite , Quote

Punti 2SS: Numero vincite , Quote

Punti 1SS: Numero vincite , Quote

Punti 0SS: Numero vincite , Quote

COMBINAZIONE VINCENTE SUPERENALOTTO: