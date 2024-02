Sipario chiuso per la Juventus, delirio RAI: “Imbarazzante”

Si è parlato direttamente a ‘Rai Sport’, ecco cosa è stato detto a proposito della Juventus che ieri ha perso in casa.

Dopo la partita tra Juventus e Udinese, l’ex calciatore e opinionista di Rai Sport, Fulvio Collovati, ha espresso delle opinioni piuttosto nette riguardo alla situazione della squadra bianconera e alle sue aspirazioni di vincere lo Scudetto.

Collovati ha dichiarato: “Non ho mai ritenuto la Juventus candidata allo Scudetto. Questa sconfitta è un bene perché disillude totalmente coloro che erano illusi che potessero vincere lo Scudetto. Ma vi rendete conto della differenza con questa Inter? Veramente imbarazzante la Juventus, senza idee.”

Collovati tuona: “Juve senza idee”

Il commento di Collovati evidenzia una critica nei confronti della Juventus e del suo rendimento nella partita contro l’Udinese. L’opinionista ha sottolineato la mancanza di idee e di determinazione da parte della squadra di Allegri, confrontandola con la leadership e la forza dimostrate dall’Inter in questa stagione.

Collovati ha poi aggiunto: “L’Inter non so a quanti punti andrà, ma ha in mano lo Scudetto. Allegri ha messo in campo i ragazzini per far vedere che ci sono solo ragazzini. Non ha altre opzioni a disposizione in panchina.” Le sue parole mettono in evidenza la convinzione che la Juventus abbia serie difficoltà nel competere per lo Scudetto e che l’Inter sia attualmente la favorita per la vittoria del campionato. Inoltre, Collovati critica le scelte di formazione di Allegri, suggerendo che la mancanza di alternative valide in panchina possa essere un ostacolo per il successo della squadra. Queste osservazioni di Collovati riflettono il dibattito in corso sulla situazione della Juventus e sulle sue prospettive nel campionato italiano.