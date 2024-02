Juventus, Allegri è in confusione: le quattro mosse che certificano i black out

La situazione vista ieri ha generato non poca confusione. Ecco, di seguito, le quattro mosse che hanno sancito le problematiche.

La serata contro l’Udinese si è trasformata in un incubo per la Juventus, con una serie di decisioni di Massimiliano Allegri che hanno lasciato perplessi sia i tifosi che gli osservatori del calcio.

In una partita che avrebbe dovuto essere un’occasione per festeggiare il traguardo delle 405 panchine di Allegri con la Juventus, le cose sono presto precipitate. La sconfitta contro l’Udinese, la seconda consecutiva e la prima in casa in questa stagione, ha messo definitivamente fine alle speranze di competere per lo Scudetto e ha aperto la strada a una lotta più intensa per garantirsi un posto in Champions League. Le scelte di formazione di Allegri sono state al centro delle critiche. In particolare, la decisione di schierare Alex Sandro al posto di Daniele Rugani si è rivelata, a percezione dei tifosi, non congrua. Il difensore brasiliano è stato protagonista di un errore che ha portato al gol dell’Udinese, mentre Rugani, che ha avuto più successo nelle sue apparizioni stagionali, è rimasto in panchina.

Allegri sotto osservazione: ecco cosa non è andato contro l’Udinese

Anche l’inserimento di Timothy Weah sulla destra e di Nicolò Cambiaso sulla sinistra non ha dato i risultati sperati. Weah continua a mostrarsi in difficoltà, mentre la mancanza di alternative convincenti ha fatto rimpiangere anche le prestazioni non brillanti di Kostic.

Le decisioni di Allegri hanno sollevato domande sulla coerenza tattica e sulla capacità del tecnico di adattarsi alle situazioni di gioco. Con la Juventus che ora deve guardarsi le spalle in classifica, è chiaro che ci sarà bisogno di un serio riesame delle strategie e delle scelte di formazione per tornare alla vittoria e assicurarsi un posto nelle competizioni europee della prossima stagione.