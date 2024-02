“Thiago Motta nuovo allenatore della Juventus”: ha già convinto tutti

“Thiago Motta nuovo allenatore della Juventus”. Il popolo juventino sembra aver già deciso chi sarà il nuovo allenatore dei bianconeri.

Se si leggono i risultati della Juventus dell’ultimo periodo la si potrebbe senz’altro definire come una squadra in crisi. Se si leggono i risultati del Bologna di Thiago Motta lo si potrebbe definire, senza alcun dubbio, un capolavoro calcistico.

Perché se la Juventus di Massimiliano Allegri ha inanellato una lunga serie di risultati utili, peraltro senza mai entusiasmare, prima di imbattersi nell’orribile periodo che ha portato soltanto due punti nelle ultime quattro gare, i rossoblù emiliani tutti i loro punti li hanno conquistati attraverso un gioco arioso, propositivo, mai ripetitivo.

La gara di Verona ha mostrato, ancora una volta, una pericolosa involuzione nel già non entusiasmante gioco della formazione bianconera. Le poche idee presenti avevano toccato, fino alla vigilia della gara contro l’Empoli, il massimo delle loro possibilità grazie alla feroce determinazione del gruppo bianconero.

La sconfitta contro l’Inter ha fatto crollare il castello delle illusioni ed insieme anche i risultati. La Juventus sembra inchiodata a terra e più che il pareggio interno con l’Empoli, è stato proprio l’autogol di Federico Gatti a San Siro a bloccare la squadra. Il campionato è ancora lungo, ma Milan, Atalanta e Bologna corrono.

“Thiago Motta nuovo allenatore della Juventus”

In questo momento di grave difficoltà della Juventus la posizione di Allegri rimane ancor più in bilico. E se dalle parti della Continassa non filtra nulla riguardo le possibili scelte future, il popolo bianconero chiede nuovamente la testa del tecnico livornese.

E chi, tra i tifosi bianconeri, ha visto in tv prima Verona- Juventus e poi Lazio-Bologna, sembra non avere più dubbi. E’ Thiago Motta il nome giusto per il dopo-Allegri. I social, come al solito, rappresentano il miglior megafono per diffondere il loro pensiero.

C’è infatti chi scrive: “Che bella partita Lazio-Bologna, calcio fluido e divertente con delle idee, sono sempre più convinto di Thiago Motta“. E chi, ancor più chiaramente, si domanda: “Quindi abbiamo una rosa più scarsa di Empoli, Udinese, Verona e come fa Thiago Motta con il Bologna e Gasperini con l’Atalanta?“.

“Allegri ha trasformato Chiesa in Orsolini prime e Thiago Motta ha trasformato Orsolini in Chiesa prime“. Molti tifosi bianconeri sembrano aver già deciso. Non solo Allegri deve andare via, ma deve essere Thiago Motta il suo sostituto. Cristiano Giuntoli, nel frattempo, prende nota.