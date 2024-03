Lotto, Superenalotto e 10eLotto: le estrazioni del 2 marzo 2024

Lotto, Superenalotto e 10eLotto di sabato 2 marzo 2024, scopri subito se hai vinto: ecco i numeri estratti.

I più superstiziosi ci avevano creduto. Ritenevano possibile e verosimile che la tanto decantata dea bendata potesse decidere di baciare uno dei tanti aspiranti fortunelli proprio in un giorno insolito come il 29 febbraio. Come ben sappiamo, invece, la particolarità di questo anno bisestile non ci ha portato alcuna fortuna.

I “5” continuano a proliferare, come si evince, estrazione dopo estrazione, dal resoconto delle vincite e delle quote dispensate nell’ambito dei concorsi. Nessuno riesce però a fare quel passo in più che pure permetterebbe di vincere una cifra molto più alta rispetto a quelle che sono state dispensate, finora, in questo ancora opacissimo 2024. Nessuno si è avvicinato più di tanto all’obiettivo e resta da capire, a questo punto, se l’estrazione di sabato 2 marzo 2024 possa invertire questo trend e regalare a qualcuno la felicità.

Estrazione Lotto, Superenalotto e 10eLotto del 2 marzo 2024

Qui sotto, a partire dalle ore 20 e non appena saranno disponibili, troverai i numeri del Superenalotto, del Lotto e del 10eLotto.

I NUMERI DEL LOTTO

Bari:

Cagliari:

Firenze:

Genova:

Milano:

Napoli:

Palermo:

Roma:

Torino:

Venezia:

Nazionale:

I NUMERI DEL SUPERENALOTTO

Combinazione vincente:

Numero Jolly:

Numero Superstar:

I NUMERI DEL 10ELOTTO

Numeri 10eLotto:

Numero oro:

Doppio oro:

SIMBOLOTTO

