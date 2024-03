Addio Juventus: 80 milioni dalla Premier League

Addio Juventus, 80 milioni di euro dalla Premier League. L’interesse dei bianconeri viene confermato, ma le cifre sono altissime e la concorrenza spietata

L’interesse della Juventus, secondo le informazioni che sono state riportate da calciomercato.it per il difensore dello Sporting Diomande è confermato. Ma le cifre sono così alte che è difficile pensare che il giocatore possa prendere la via di Torino. Assai più probabile che lo stesso vada in Premier League dove ci sono dei club che sarebbero pronti a versare la clausola rescissoria del giocatore.

E la clausola è di 80milioni di euro. Una cifra enorme che in questo momento Giuntoli non può investire. A meno che non arrivi un’offerta per Bremer che costringa il direttore dell’area tecnica della Juventus a pensarci. Tutti discorsi che comunque verranno affrontati a tempo debito, oggi la truppa di Allegri scende in campo contro l’Atalanta per cercare di allungare sul Bologna e di conseguenza anche sul quarto posto. Che è l’obiettivo della stagione.

Addio Juventus, Diomande al Chelsea

Tornando al discorso Diomande, che sicuramente è un difensore importante che guarda al futuro vista la giovane età, lo stesso sarebbe entrato nel mirino della Premier League e in particolare del Chelsea, che deve cercare un valido sostituto del 39enne Thiago Silva.

Al momento quindi appare proprio il campionato inglese quello dove l’ivoriano potrebbe andare a giocare la prossima stagione. Un campionato che di problemi economici non ne ha e che non si mette paura leggendo e ascoltando le richieste dei vari club. Ma non solo i Blues, ovviamente nei prossimi mesi potrebbero spuntare anche altre squadre pronte a prendere il giocatore. E per la Juve ovviamente è assai difficile, se non impossibile, riuscire nel colpo.