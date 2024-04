Juventus-Lazio, ululati beceri allo Stadium: ecco verso chi sono stati rivolti

Juventus-Lazio, nei prossimi giorni dovrebbe arrivare la decisione del giudice sportivo: probabili sanzioni in vista.

Il caso Juan Jesus-Acerbi ha di fatto “monopolizzato” l’ultima sosta, superando – a livello di audience – finanche gli impegni della nazionale di Luciano Spalletti.

Mentre gli azzurri erano negli Stati Uniti per disputare le due amichevoli di preparazione ai prossimi Europei contro Venezuela ed Ecuador, in Italia non si parlava d’altro. La decisione del giudice sportivo sul presunto insulto razzista pronunciato dal difensore dell’Inter ed indirizzato al napoletano Juan Jesus durante la sfida di campionato tra nerazzurri e azzurri ha fatto discutere. Ed ha creato, forse, un precedente pericoloso. Acerbi, infatti, è stato assolto e le autorità competenti, in assenza di prove, hanno creduto alla sua versione. Non sono bastate le dichiarazioni del difensore brasiliano per sanzionare l’ex Lazio. Una sentenza, dicevamo, molto controversa. E che nella città partenopea hanno faticato ad accettare. Il Napoli nel frattempo ha deciso di rimuovere il patch contro il razzismo che è presente su tutte le maglie delle squadre di Serie A. I giocatori invce si sono inginocchiati in segno di protesta prima del match di sabato scorso con l’Atalanta.

Juventus-Lazio, McKennie e gli ululati dei tifosi biancocelesti

Quella degli insulti razzisti è purtroppo una piaga con cui da tempo il mondo del calcio deve combattere. E chissà per quanto ancora continuerà a farlo.

Ululati razzisti all’indirizzo di Weston #McKennie dal settore ospite dell’#AllianzStadium durante #JuventusLazio di #CoppaItalia. Si attendono le decisioni del giudice sportivo… pic.twitter.com/5FnxDvo3hG — Mirko Nicolino (@mirkonicolino) April 3, 2024

L’ultimo episodio, almeno per quanto riguarda l’Italia, è avvenuto proprio ieri sera durante la sfida tra Juventus e Lazio. Nella semifinale d’andata di Coppa Italia, vinta 2-0 dai bianconeri di Massimiliano Allegri, alcuni “tifosi” biancocelesti avrebbero rivolto degli ululati al centrocampista della Juve Weston McKennie mentre abbandonava il campo di gioco. Nelle ultime ore sta circolando un video abbastanza esplicativo dell’accaduto. E come riferisce il giornalista Mirko Nicolino sul suo profilo Twitter è assai probabile che presto si pronuncerà anche il giudice sportivo. Sanzioni in arrivo?