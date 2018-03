TROMBA D’ARIA CASERTA FERITI/ Una violenta tromba d’aria si è abbattuta sul Casertano: tra la zona a sud di Caserta, San Nicola la Strada, Capodrise, Recale e Marcianise. Tante persone sono finite al pronto soccorso e il nosocomio Sant’Anna e San Sebastiano sono stati presi d’assalto. Sarebbero almeno quindici feriti, di cui quattro casi gravi giunti presso la struttura di via Tescione in codice rosso. Dieci invece i feriti registrati fra Recale, Macerata Campania e Capodrise in seguito ad incidenti stradali. Uno si è verificato nella zona del cimitero di Capodrise con due auto che si sono ribaltate finendo fuori strada.