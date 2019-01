Pagelle di Inter Lazio. Oggi alle 21:00 è andata in scena la sfida tra la squadra nerazzurra, allenata da Luciano Spalletti e i biancocelesti guidati da Simone Inzaghi. La gara era valevole per i quarti di finale di Coppa Italia.



I nerazzurri arrivano dalla sconfitta in campionato contro il Torino, mentre la squadra di Simone Inzaghi è reduce dal ko beffa rimediato in casa contro la Juventus. Una partita, quella di stasera, molto importante per entrambe le squadre che vogliono dare un senso alla stagione in corso.

I voti dell’Inter

Handanovic 7,5; D’Ambrosio 6, Miranda 5, Skriniar 6, Asamoah 5,5; Gagliardini 5 (46′ Vecino 5,5), Brozovic 6, Joao Mario 5,5 (81′ Martinez 5); Politano 5,5 (103′ Soares) , Icardi 6, Candreva 5,5. All. Spalletti.

I voti della Lazio

Strakosha 7; Wallace 6,5 (70′ Bastos 6), Acerbi 6,5, Radu; Marusic 6, Milinkovic-Savic 6, Leiva 5,5, Luis Alberto 5, Lulic 5,5 (88′ Caicedo); Correa 6 (80 Durmisi), Immobile 7. All. Inzaghi.

Inter Lazio formazioni in campo

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. Inzaghi.

INTER (4-3-3): Handanovic; D’Ambrosio, Miranda, Skriniar, Asamoah; Gagliardini, Brozovic, Joao Mario; Politano, Icardi, Candreva. All. Spalletti.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK