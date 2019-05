Dybala si, Icardi no. Questa la decisione del commissario tecnico Lionel Scaloni in vista della prossima Copa America che si giocherà a partire dal 14 giugno in Brasile. Convocato il bianconero, mentre l’attaccante nerazzurro rimarrà a casa.

Dybala convocato per la Copa America

Una stagione da dimenticare per Mauro Icardi, infatti il centravanti dell’Inter non farà parte dalla lista dei 23 giocatori che partiranno alla volta del Brasile a disputare la prossima Copa America (si gioca dal 14 giugno al 7 luglio). Il tecnico dell’albiceleste, Lionel Scaloni, ha deciso di non puntare su Maurito, preferendogli invece il compagno di squadra Lautaro Martinez e Dybala.