I tifosi della Juventus stanno cercando di capire, in queste settimane, chi potrebbe essere il nuovo allenatore dei bianconeri, dopo l’addio di Allegri.

La Juventus sta pensando al nuovo allenatore, per sistemare la panchina dopo l’addio di Massimiliano Allegri, dopo cinque anni vincenti a Torino. Sono tanti i nomi che circolano, in queste ore, anche se sembra sempre più possibile un arrivo di Pep Guardiola sulla panchina bianconera. I colleghi di Radio Sportiva hanno, addirittura, riportato il giorno della presentazione. Gli altri pretendenti sembrano essere Mauricio Pochettino e Maurizio Sarri.

Calciomercato, il 14 giugno l’annuncio?

La Juventus deve chiudere l’arrivo del nuovo allenatore, in vista della prossima stagione, dopo l’addio di Massimiliano Allegri annunciato settimana scorsa. I tifosi non aspettano altro che un tecnico da acclamare, nonostante sia ancora difficile capire chi si sederà sulla panchina della vecchia signora, visti i tanti nomi che circolano in queste ore. Sembra prendere piede, sempre di più, la possibilità di vedere Pep Guardiola come allenatore della Juventus. Nella serata di ieri l’indiscrezione è stata riportata dai colleghi di Radio Sportiva, che hanno annunciato che la presentazione sarà il 14 giugno. A confermare questo potrebbe essere il comunicato sul sito ufficiale della Juventus, si legge su IlBianconero, che riporta come in quella giornata l’Allianz Stadium sarà chiuso al pubblico.

