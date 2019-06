C’è l’accordo per il rinnovo del contratto di Rodrigo Bentancur con la Juventus. Il centrocampista uruguagio si lega a vita coi bianconeri.

Sul portale di Gianluca Di Marzio possiamo leggere come per il calciatore ci sarà la possibilità di vivere al centro del progetto bianconero. Si parla di un accordo fino al 2024, quindi per altri cinque stagioni. L’accordo è stato trovato con un ingaggio a salire per una media di 2.5 milioni di euro l’anno.

Rinnovo Bentancur, Calciomercato: c’è l’accordo

Il ragazzo ha dimostrato di essere metronomo e mezzala, abile a gestire il pallone e dimostrando di avere anche i gol nei piedi. Nella prima parte della stagione è stato letteralmente protagonista, crollando però nella seconda.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK