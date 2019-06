Il calciomercato della Juventus potrebbe portare a Mariano Isco calciatore in uscita dal Real Madrid e ormai inseguito da diverso tempo.

Don Balon fa però tremare i tifosi della Juventus che sognano da diverso tempo questo forte calciatore. Pare infatti che il Napoli sia pronto ad offrire 60 milioni di euro per portarlo subito in Italia. Inoltre Carlo Ancelotti conosce bene il calciatore e può portare a termine l’affare in tempi stretti.

Isco alla Juventus? Calciomercato: si inserisce il Napoli

Mariano Isco è un trequartista che col tempo si è abituato anche a giocare come mezzala. Sarà importante cercare di scoprire se i bianconeri saranno in grado di fare quest’acquisto. Di certo si tratta di un ragazzo di grande qualità e che piace molto ai bianconeri.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK