Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, potrebbe presto lasciare la Campania per iniziare una nuova avventura, su di lui alcuni club europei.

Il futuro di Kalidou Koulibaly potrebbe essere lontano da Napoli, dopo un’ultima stagione che lo ha consacrato tra i grandi in Europa nel suo ruolo. Il giocatore senegalese è stato seguito per molto tempo dai top club europei, dal Manchester United alla Juventus, passando per il Liverpool e il Paris Saint–Germain. Nelle ultime ore, però, sembra seriamente interessato il Manchester City, potrebbe essere il primo regalo per Pep Guardiola, dopo la sua permanenza sulla panchina dei citizens.

Juventus, su Koulibaly anche il City

Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, è uno dei calciatori di spicco del nostro campionato, soprattutto per quanto riguarda questa sessione di calciomercato. il senegalese, infatti, potrebbe lasciare la maglia azzurra per iniziare una nuova avventura, con alcuni club che sono sulle sue tracce. La Juventus, infatti, era molto interessata dato che è stata una richiesta, esplicita, di Maurizio Sarri alla dirigenza ma le indiscrezioni su De Ligt hanno allontanato il difensore partenopeo. Secondo quanto riportato dall’Inghilterra, invece, pare che il Manchester City sia pronto a intavolare una trattativa, su una cifra superiore ai 100 milioni di euro.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK