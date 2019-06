Joao Cancelo, terzino destro della Juventus, potrebbe presto lasciare l’Italia per andare a giocare in Premier League, su di lui il Manchester City.

La Juventus potrebbe salutare, dopo solamente una stagione, il terzino destro Joao Cancelo che sembra essere a un passo dalla cessione. Il portoghese, infatti, è finito nel mirino del Manchester City che ha offerto 60 milioni di euro per strapparlo ai bianconeri e regalarlo a Pep Guardiola. La dirigenza della vecchia signora ha deciso di cederlo per fare una buona plusvalenza, dato che nella scorsa stagione arrivò, dopo una stagione in prestito all’Inter, per 42 milioni di euro dal Valencia.

Juventus, Cancelo verso la cessione

Joao Cancelo, terzino destro della Juventus, dopo una stagione a Torino è pronto a lasciare la Serie A per iniziare una nuova avventura. Il portoghese, arrivato dal b, ha giocato in Italia anche con la maglia dell’Inter mostrando ottime cose e trascinando, con i compagni, i nerazzurri nuovamente in Champions League dopo 7 anni di assenza. In questa stagione aveva iniziato molto bene, facendo vedere grandi numeri con la maglia bianconera ma da metà stagione in poi si è perso. Nella fase clou della stagione, complice anche le sue prestazioni negative, la Juventus si è sciolta uscendo ai quarti di finale di Champions League contro l’Ajax. Il futuro del lusitano dovrebbe essere in Premier League, con la maglia del Manchester City che ha messo sul piatto ben 60 milioni di euro.

