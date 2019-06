Paul Pogba, centrocampista del Manchester United, potrebbe fare il suo ritorno in Italia nella prossima stagione, con la maglia della Juventus.

La Juventus potrebbe ritrovare, a partire dalla prossima stagione, Paul Pogba a centrocampo per rinforzare la mediana a disposizione di Maurizio Sarri. Il giocatore francese andrebbe, insieme al connazionale Adrien Rabiot, a sistemare un reparto che nella scorsa stagione ha dato qualche problema a Massimiliano Allegri, a causa della poca abbondanza e qualche infortunio di troppo.

Juventus, Pogba resta un obiettivo

Paul Pogba, centrocampista del Manchester United, resta uno degli obiettivi della Juventus per la sessione di calciomercato estiva. Il calciatore francese vorrebbe lasciare la Premier League, dopo una stagione difficile e soprattutto che non gli ha portato nessun risultato, né individuale che di squadra. La sua volontà è quella di tornare alla Juventus per rilanciarsi, dopo una prima esperienza in bianconero che lo ha fatto conoscere al Mondo del grande calcio. Ci sarebbe, anche, un principio d’accordo tra la dirigenza della vecchia signora e l’entourage del giocatore, il nodo resta convincere i Red Devils a lasciar partire il giocatore transalpino. Vedremo, quindi, nelle prossime ore se ci saranno novità importanti su questa situazione.

