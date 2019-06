L’Italia e l’Olanda si affronteranno, alle ore 15, allo stadio di Valenciennes per i quarti di finale del Mondiale femminile. Queste le formazioni ufficiali.

Italia Olanda Formazioni Ufficiali. Le ragazze di Milena Bertolini sono pronte per far sognare tutta la penisola, in un’appuntamento molto importante. In Italia, infatti, la selezione femminile non affrontava un torneo iridato da ormai 30 anni e le ragazze azzurre hanno fatto di più, superando la fase a gironi contro due squadre scomode come Brasile e Australia. Oggi, però, a Valenciennes alle ore 15 l’avversario è l’Olanda, per un posto nelle semifinali della manifestazione iridata. Chi vincerà questa sfida, inoltre, grazie alla vittoria degli Usa sulla Francia conquisterà anche un pass per l’Olimpiade di Tokio 2020.

Italia Olanda, le formazioni ufficiali

Aggiorneremo l’articolo non appena usciranno le due formazioni ufficiali.

