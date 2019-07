Raiola su de Ligt alla Juventus: “Il Barcellona? Vi dico come è...

Mino Raiola ha parlato dell’affare de LIgt-Juventus al J Medical mentre il giocatore sta svolgendo le visite mediche. Spiegato l’inserimento del Barcellona.

Intervistato fuori dal J Medical durante il De Ligt-day, l’agente del calciatore Mino Raiola ha avuto modo di scambiare qualche battuta con i giornalisti e di spiegare il rumor di calciomercato di ieri che vedeva l’inserimento decisivo del Barcellona nella trattativa tra il giocatore e la Juventus.

De Ligt-Day, Mino Raiola: “Il Barcellona? Tutte caz***e”

Non ha come sempre peli sulla lingua il potente agente olandese che ha definito fesserie -per usare un termine meno scurrile- il presunto inserimento dei blaugrana nell’affare.

L’agente ha dichiarato che la scelta del difensore classe 1999 di scegliere i bianconeri non è stata dettata da una questione economica, quanto piuttosto dal fatto che il progetto della Vecchia Signora era il migliore per la sua carriera ed il suo sviluppo professionale.

