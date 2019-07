Cristiano Ronaldo come al solito è stato decisivo anche in Inter Juventus per l’International Champions Cup. Il portoghese ha segnato su punizione il gol dell’1-1 e realizzato uno dei rigori alla fine della gara.

Cilli dallo studio di SportItalia ha tradotto l’intervista a Cr7 da Nanchino: “E’ un piacere essere qui con la mia squadra, la Juventus. I tifosi ci hanno sostenuto e siamo felici di aver vinto. E’ sempre molto bello giocare contro l’Inter, una delle rivali più accreditate e con un grande allenatore”.

Cristiano Ronaldo, Inter Juventus: “Felice della mia squadra”

Specifica: “Sono contento di giocare queste partite contro questi avversari e con un tasso agonistico e tecnico molto elevato”. Parole che come al solito fanno trasparire la grandissima umiltà del campione portoghese.

