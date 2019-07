Piatek fa infuriare il Milan per alcune parole che riguardano indirettamente anche la Juventus: il suo futuro sarà bianconero? Le dichiarazioni.

Piatek vuole giocare alla Juventus? Non lo sappiamo, ma di sicuro il suo sogno è quello di fare coppia con Cristiano Ronaldo. Queste le sue parole rilasciate in un’intervista in cui l’attaccante classe 1996, autore di un’eccellente stagione l’anno scorso con la maglia del Milan, ha avuto modo di esprimere.

Il Milan, però, non le avrebbe prese bene queste sue dichiarazioni che aprono interessanti scenari di mercato: ritorna di moda lo scambio con Kean?

Calciomercato Juventus: Piatek-Milan ai ferri corti?

Al momento i rapporti tra la punta polacca ed i rossoneri sono ottimi come sempre, tuttavia le parole della punta hanno fatto arrabbiare alcuni dirigenti, soprattutto in questo periodo dell’anno piuttosto delicato.

Certo, tra gli attaccanti con cui vorrebbe giocare c’era anche Shevchenko, tuttavia il fatto che ci fosse anche CR7 potrebbe aprire uno scenario interessante di calciomercato. La Juventus, però, prima dovrà vendere: Piatek infatti al momento non è l’obiettivo numero uno dei bianconeri che hanno altre priorità al momento, come quella di sfoltire la rosa.

Staremo a vedere che cosa accadrà nei prossimi giorni, anche se il suo obiettivo è quello di giocare la Champions League: il futuro del giocatore è ancora tutto da scrivere.

