Merih Demiral si è imposto in questa pre-season alla Juventus anche se sul calciomercato si continua a parlare ripetutamente di lui.

L’agente ha voluto fare chiarezza, intervistato da FiorentinaNews: “Demiral non andrà a Firenze. E’ felice alla Juventus e nessun vuole venderlo. Non sarà ceduto né in prestito né tantomeno a titolo definitivo”.

Demiral lascia la Juventus? Calciomercato, parla l’agente

Il calciatore era stato messo nel mirino dal Milan e dalla Roma che avevano fiutato l’opportunità di assicurarsi un difensore talentuoso a una cifra non esagerata. Difficile capire però se i bianconeri decideranno di lasciarlo partire.

La sensazione adesso è che si vada verso una conferma, con la possibilità per lui di imparare da gente come Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci. E chissà che la coppia di centrali futura dei bianconeri non sia composta da lui e da de Ligt.

