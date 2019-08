Paulo Dybala all’Inter, le parti si avvicinano e Fabio Paratici si infuria con Beppe Marotta. La trattativa tra Juventus e Manchester United si ferma.

Il futuro di Paulo Dybala si deciderà nelle prossime ore, ma al momento è tutto molto, molto confuso. A complicare ulteriormente le cose ci si mette anche Beppe Marotta: l’Inter, infatti, si è inserita ufficialmente nella trattativa tra Juventus e Manchester United proponendo un maxi stipendio alla Joya.

Paulo Dybala all’Inter, Calciomercato Juventus: Maxi stipendio per lui

A breve ci sarà un incontro tra i bianconeri e l’entourage dell’argentino per iniziare a pianificare il suo futuro immediato, tuttavia sul piatto dell’attaccante classe 1993 adesso c’è una nuova offerta oltre quella dei Red Devils e del Tottenham: l’Inter, infatti, prova a scombussolare i piani del ragazzo.

Sul piatto un maxi stipendio che sembrerebbe essere più alto addirittura di quello del Psg: Fabio Paratici si è infuriato con il suo ex collega bianconero Marotta ma ormai lo sgarbo è fatto.

Questo inserimento rallenta e non poco lo scambio tra Dybala e Lukaku, con il Manchester United che si starebbe sempre più convincendo del fatto che il numero 10 della Vecchia Signora non sia il profilo giusto per loro.

