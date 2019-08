Mario Mandzukic diviso tra Juventus e Manchester United: adesso spunta una data entro la quale i bianconeri dovranno decidere cosa fare.

Finalmente spunta una data in cui la Juventus dovrà decidere il destino di Mario Mandzukic al Manchester United: l’affare si farà o no? L’attaccante ha dato la sua disponibilità al trasferimento ma allo stesso tempo non disdegnerebbe una permanenza in bianconero, a Torino, per giocarsi le sue chance con Maurizio Sarri.

Mandzukic al Manchester United, Calciomercato Juventus: scambio con Lukaku

Sicuramente il destino dell’ex punta del Bayern Monaco è strettamente legato con un doppio filo a quello di Romelu Lukaku. L’attaccante belga classe 1993, infatti, potrebbe essere inserito in un vero e proprio maxi scambio in cui da una parte ci sarebbe lui, ex giocatore del Chelsea, mentre dall’altra Mario Mandzukic e -chissà- Paulo Dybala.

Al momento, però, c’è da stabilire il valore di mercato di Mandzukic: i bianconeri lo valutano 15 milioni di euro, i Red Devils la pensano diversamente e vorrebbero abbassare questa cifra per avere più conguaglio in un ipotetico scambio.

La data finale, tuttavia, è fissata: entro il 9 di agosto si dovrà necessariamente decidere e trovare una soluzione in un senso o nell’altro. Proprio quel giorno, infatti, il calciomercato in Premier League chiuderà i battenti.

Se non si troverà una soluzione entro quel giorno, per la punta di 33 anni si valuteranno altre opzioni al momento dormienti: dalla Liga alla Cina, al momento sono opzioni percorribili ma molto fredde.

