Mandzukic vola in Premier, Calciomercato: Red Devils nel futuro

Mario Mandzukic vola in Premier. Il croato non sembra essere l’attaccante che vuole per se e per la sua Juventus Maurizio Sarri. Per lui si aprono le porte della Premier League.



Il vice campione del mondo sta per salutare la Vecchia Signora. Dopo aver vinto con la maglia della Juventus, da fedelissimo di Massimiliano Allegri, il croato saluta tifosi e compagni e vola in Inghilterra.

Mandzukic nuovo attaccante del Manchester United?

Il forte attaccante croato vuole essere ancora protagonista, anche se non ha ancora chiaro il suo futuro. Secondo alcune indiscrezioni, potrebbe andare a giocare in Premier League con la maglia del Manchester United. Proprio i Red Devils sarebbe pronti ad accoglierlo al posto di Lukaku.

In Inghilterra sono certi che i due juventini Dybala e Mandzukic faranno reparto d’attacco all’Old Trafford. Adess bisogna aspettare che vengano limati alcuni dettagli delle operazioni sopracitate. Il campionato inzia tra meno di una settimana e il Manchester United ha fretta di avere la rosa completa per l’inizio della stagione.

